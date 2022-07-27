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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три клуба РПЛ интересуются Джорджевичем

27 Июля 2022 • 09:15 Комментировать

28-летний черногорский нападающий Лука Джорджевич может вернуться в чемпионат России, где ранее выступал за петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и тульский «Арсенал». Об этом поведал его агент Игорь Глушевич.

«Вокруг Луки ходят множество слухов. В основном, это предложения из России. Лукой интересуются три клуба РПЛ», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что последним клубом нападающего был датский «Вайле». В конце июня у форварда истек контракт с командой, и он стал свободным агентом.

В минувшем сезоне Джорджевич провел 20 поединков в чемпионате Дании, в которых пять раз поразил ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Трансферы футбола - лето 2022
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