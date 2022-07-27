Три клуба РПЛ интересуются Джорджевичем

28-летний черногорский нападающий Лука Джорджевич может вернуться в чемпионат России, где ранее выступал за петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и тульский «Арсенал». Об этом поведал его агент Игорь Глушевич.

«Вокруг Луки ходят множество слухов. В основном, это предложения из России. Лукой интересуются три клуба РПЛ», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что последним клубом нападающего был датский «Вайле». В конце июня у форварда истек контракт с командой, и он стал свободным агентом.

В минувшем сезоне Джорджевич провел 20 поединков в чемпионате Дании, в которых пять раз поразил ворота соперников.