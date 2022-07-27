ЦСКА близок к трансферу полузащитника «Партизана»

Хавбек белградского «Партизана» Саша Зделар, как и ожидалось, переезжает в российский чемпионат. По сообщениям Metaratings.ru, новым местом работы 27-летнего исполнителя станет московский ЦСКА.

Источник рапортует, что уже сегодня, 27 июля, футболист прилетит в Москву для оформления трансфера в стан «армейцев». Трудовое соглашение Зделара с ЦСКА будет рассчитано на три сезона. Трансфер игрока обойдется «армейцам» в 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 50 поединках за «Партизан», в которых отметился восемью результативными передачами.