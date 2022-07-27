Сагитов назвал лучшего нападающего РПЛ

Экс-форвард казанского «Рубина» Артур Сагитов поделился мнением об игре атакующего полузащитника Клаудиньо, выступающего за чемпиона страны – петербургский «Зенит».

«Клаудиньо - лучший нападающий в нашем чемпионате. Он явно перерос уровень России», - приводит слова Сагитова «РБ Спорт».

25-летний бразилец перешел в петербургский коллектив летом прошлого года. Он подписал долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Клаудиньо провел 23 поединка за «сине-бело-голубых», записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.