Рианчо: «Глушаков - токсичный персонаж»

Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо, ранее поработавший в московском «Спартаке», поделился мнением о полузащитнике Денисе Глушакове, ныне выступающем за подмосковные «Химки».

«Меня не волнует этот персонаж. Этот тип людей просто токсичен. Он хочет быть в прессе, так как больше незаметен на поле», - приводятся слова наставника на станицах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Вместе с «народной командой» полузащитник становился чемпионом Премьер-лиги и обладателем суперкубка России.

В прошлом сезоне Денис забил 11 голов и отдал два ассиста в 29 матчах РПЛ.