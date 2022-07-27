Экс-игрок «Арсенала» переехал на Кипр

Опытный болгарский полузащитник Георги Костадинов, поигравший в российском чемпионате за тульский «Арсенал», продолжит свою карьеру в чемпионате Кипра.

Новым местом работы 31-летнего исполнителя стал АПОЭЛ, об этом сообщается на официальном сайте флагмана кипрского футбола. Трудовое соглашение между сторонами подписано до середины 2024 года.

Напомним, что Костадинов защищал цвета «Арсенала» на протяжении четырех сезонов, а летом текущего года стал свободным агентом.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги болгарин провел 25 поединков, в которых получил восемь желтых карточек.