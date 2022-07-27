Шунин: «Надеюсь, больше из «Динамо» никто не уйдёт»

Страж ворот московского «Динамо» Антон Шунин надеется, что больше никто из футболистов не покинет команду. Ранее ряды «бело-голубых» самовольно покинул уругвайский защитник Гильермо Варела.

«Есть руководство, которое делает все, поэтому надеюсь, что больше из «Динамо» никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков», - цитируют слова голкипера «Известия».

Напомним, что в стартовых двух турах российской Премьер-лиги «Динамо» набрало четыре балла. «Бело-голубые» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и крупно победили «Торпедо» (4:0).

Следующий матч команда проведет на выезде с воронежским «Факелом».