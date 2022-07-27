Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шунин: «Надеюсь, больше из «Динамо» никто не уйдёт»

27 Июля 2022 • 07:07 Комментировать

Страж ворот московского «Динамо» Антон Шунин надеется, что больше никто из футболистов не покинет команду. Ранее ряды «бело-голубых» самовольно покинул уругвайский защитник Гильермо Варела.

«Есть руководство, которое делает все, поэтому надеюсь, что больше из «Динамо» никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков», - цитируют слова голкипера «Известия».

Напомним, что в стартовых двух турах российской Премьер-лиги «Динамо» набрало четыре балла. «Бело-голубые» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и крупно победили «Торпедо» (4:0).

Следующий матч команда проведет на выезде с воронежским «Факелом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
07:18 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала» переехал на Кипр
07:07 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Надеюсь, больше из «Динамо» никто не уйдёт»
06:43 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра рассказал, как к нему относятся игроки «Зенита»
26 Июля
23:40 · Россия. Первая лига
Бывший футболист «Рубина» рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере
22:44 · Россия. Премьер-лига
Бистрович попрощался с ЦСКА, выразив надежду увидеться вновь
19:55 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «Спартак» напоминает скандальное ток-шоу для домохозяек»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили рассказал о своих эмоциях после гола «Ростову»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Похоже, весь трансферный бюджет «Спартака» ушёл на подарки Зареме»
19:13 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» прокомментировали травму Джикии
18:56 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили отреагировал на возможный переход Глушакова в «Спартак»
18:43 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» в ближайших матчах может сыграть без Джикии
18:24 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов прокомментировал возможный переход Баринова в «Валенсию»
18:17 · Россия. Премьер-лига
​Федун прокомментировал информацию о своём уходе из управления «Спартаком»
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Суперкубок России принёс рекордный заработок
17:44 · Россия. Премьер-лига
Гацкан поделился советом для Черникова
Все новости
Рекомендуем