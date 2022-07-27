Кассьерра рассказал, как к нему относятся игроки «Зенита»

Новобранец петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался относительно своей адаптации в новом клубе. Колумбийский форвард перешел в стан «сине-бело-голубых» из «Сочи».

В интервью «Спорт-экспрессу» нападающий заявил, что с первого дня в «Зените» чувствует себя как дома. По словам Матео, к нему хорошо относятся все одноклубники.

«Я сразу стал своим в команде, взаимоотношения с одноклубниками с каждым днем становятся все лучше и лучше», - сказал колумбиец.

Кассьерра подписал с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение. Его трансфер обошелся чемпиону России в 4,5 миллиона евро.