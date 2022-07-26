​Суперкубок России принёс рекордный заработок

Футбольный сезон 2022/2023 в России открывал традиционный матч за суперкубок между чемпионом и обладателем национального кубка. Настоящей борьбы на футбольном поле не получилось – «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0. Тем не менее, организаторы матча в лице Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза могут быть довольны. На проведении Суперкубка они заработали примерно 180 миллионов рублей, что является рекордным показателем для этого турнира, рассказывает «РБ Спорт».

РФС и РПЛ получили 30% от заработка с учётом НДС. 70% пошли «Зениту» и «Спартаку» в соотношении 3 к 1 как победителю матча и финалисту.