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Орлов высказался о возможном переходе Черышева в «Зенит»

26 Июля 2022 • 16:59 Комментировать

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный переход полузащитника Дениса Черышева в «Зенит».

«Черышев — футболист не такого высокого уровня. В России, к сожалению, он не дождется приглашений от топовых клубов. В «Зенит» если кого-то приглашают, то более статусных и значимых футболистов», — приводит слова Орлова «РБК Спорт».

Эксперт считает, что клубы приглашают игроков, которые усиливают состав, а Черышев в последнее время не был игроком основного состава «Валенсии» и сборной России.

Напомним, 31-летний полузащитник покинул «Валенсию» после окончания минувшего сезона на правах свободного агента.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Зенит Сборная России Геннадий Орлов Денис Черышев
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