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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Появилась свежая информация о состоянии Пиняева

26 Июля 2022 • 16:57 Комментировать

Сергей Пиняев оказался в больнице после того, как на прошлой неделе во время тренировочного занятия «Крыльев Советов» он почувствовал себя плохо. У талантливого хавбека самарского клуба врачи выявили левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Ранее появлялась информация о том, что Сергей Пиняев вернётся на футбольное поле только в следующем году.

Свежей информацией о состоянии Сергея Пиняева поделился врач Кюри Чачаев, который работает в «Крыльях Советов».

«Во время вчерашнего обследования Сергею была сделана компьютерная томография. По результатам в ближайшее время соберём ещё один консилиум врачей. Сергей чувствует себя очень хорошо», - высказался врач, давая комментарий для «РИА Новости».

17-летний Сергей Пиняев играет за «Крылья Советов» с лета прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Пиняев Кюри Чачаев
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