Арбитр Карасёв – о моменте в Суперкубке: «Он положил ему руку на плечо, почему Соболев за лицо держится?»

РФС решил приоткрыть закулисье работы бригады арбитров на матче за суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». В опубликованном ролике обращает на себя внимание фраза Сергея Карасёва, работавшего на игре в качестве ВАР.

Просматривая повтор момента с верховой борьбой Дмитрия Чистякова и Александра Соболева, по итогам которой форвард «Спартака» получал медицинскую помощь, Карасёв сказал: «Он положил ему руку на плечо, почему Соболев за лицо держится?».

Как известно, Александр Соболев в среде болельщиков имеет репутацию футболиста, который частенько оказывается на газоне без серьёзных причин.