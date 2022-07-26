Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил состояние команд «Сочи» и «Зенита».

- Наверно, у «Сочи» после уходы Кассьерры и Федотова настрой будет не такой, как раньше. И про Нобоа уже разговоры идут. Без вожака им тяжело будет. Там подобрались люди нормальные с мотивацией, тренер дал им возможность раскрыться, разобрался, сделал хорошую атмосферу и дружную команду. Но, опять-таки, это сработало в российском чемпионате, и это надо учитывать. У нас такой футбол, что футболисты очень сильно зависят от тренера, от того, как к нему относятся люди, идут ли они за ним. Не зря говорят, что выигрывает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет. Сейчас в России уровень мастерства примерно одинаковый у всех. Последними из могикан у нас были три футболиста, среди них Аршавин, об этом Красножан говорил. Но они уже не играют. И нет теперь в России ни одного игрока, про которого можно было бы сказать, что он на пять голов выше всех.

Бразильцы в «Зените»? Они на капельку лучше, чем остальные. Опять же, это только благодаря низкому уровню наших команд. Если бразильцы начинают думать, что они великие футболисты, то перестают бегать, а без мотивации и самоотдачи они ниже среднего уровня. В целом «Зенит», конечно, более сбалансированная команда, чем «Урал», «Оренбург», «Крылья Советов». В таких командах в лучшем случае по два человека уровня этих бразильцев, а у «Зенита» их пять, шесть или сколько там. Но сказать, что они с приставкой «супер», я не могу. В Бразилии такие бразильцы на каждом углу. Малком моментами что-то из себя представляет, но почему-то он не может держать стабильность. А когда я на Клаудиньо смотрю, вообще становится грустно и жалко его. У Халка КПД был выше, толку от него было больше.