​«Локомотив» повесил ценник на Бека Бека

Полузащитник Алексис Бека Бека может уйти из «Локомотива» в обозримом будущем. Появлялась информация об интересе к 21-летнему французу со стороны «Ниццы». Впрочем, камнем преткновения в этой сделке может стать позиция московского клуба. «Железнодорожники» хотят выручить за Бека Бека не меньше, чем 7-8 миллионов евро. Об этом рассказывает «Матч ТВ».

На сегодняшний день достойных предложений по Бека Бека «Локомотив» не получал. При этом агент полузащитника уже договорился об условиях контракта с «Ниццей». «Орлы» интересуются Алексисом уже достаточно давно.

За год в «Локомотиве» Алексис Бека Бека провёл 28 матчей и отдал четыре голевых паса.