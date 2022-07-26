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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РФС раскрыла диалоги главного судьи и ВАР на матче «Зенит» - «Спартак»

26 Июля 2022 • 15:49 Комментировать

Новый футбольный сезон в России открывался матчем «Зенит» - «Спартак» (4:0) - команды разыгрывали Суперкубок. Спустя две с лишним недели на канале РФС в YouTube было опубликовано видео, в котором приоткрывается закулисье работы бригады арбитров на этой игре.

Среди прочего, в ролике можно послушать диалоги главного арбитра Владимира Москалёва с ВАР Сергеем Карасёвым. Так, например, после первого гола питерцев обсуждение было таким: 

- Володя, Володенька, слушай меня сюда. Всё хорошо. Гол забит верно. Кузяев выбил мяч, а Умяров наступил ему сверху. Фола никакого нет, чистая игра в мяч, - сказал ВАР.

- Я так и видел, спасибо, - ответил главный рефери.

Полностью посмотреть видео можно на канале РФС.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Карасёв Владимир Москалёв
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