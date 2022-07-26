Абрамов заявил, что в России никто не даст Кокорину те деньги, которые он получает в «Фиорентине»

Агент Владимир Абрамов высказался о возможном возвращении нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в Россию.

«В России сейчас ему никто не даст такие деньги. Если бы я был его футбольным агентом, я бы затруднился с подбором клуба для него», — цитирует Абрамова «Спорт День за Днем».

Агент считает, что это очень редкий случай, когда российский игрок смог подписать хороший контракт с европейским клубом и не отрабатывать его, но клуб сам не дает играть Кокорину.

31-летний нападающий перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. За это время он не смог отметиться ни одним результативным действием.