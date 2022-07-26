​Федун передаёт дела и уходит из управления «Спартаком»

Фанаты «Спартака» в последние годы нещадно критиковали Леонида Федуна и призывали его передать клуб новому владельцу. Всё идёт к тому, что желание поклонников «красно-белых» осуществится. Как сообщает телеграм-канал «Спартак КБ Телега», Федун очень скоро уйдёт из управления клубом.

По данным источника, в настоящий момент Леонид Федун передаёт акции «Лукойлу». Вероятно, управлять клубом будет первый вице-президент компании Александр Матыцын. Он должен возглавить новый совет директоров.

В настоящий момент Леонид Федун передаёт дела. Именно поэтому он не выделяет средства на трансферы.

Отмечается, что Леонид Федун может остаться в клубе как акционер, но он уже не будет основной фигурой.