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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА не делал предложения по Нобоа

26 Июля 2022 • 14:39 Комментировать

Будущее Кристиана Нобоа стало обсуждаемой темой из-за недовольства игрока тем, что он не попадал в основу «Сочи» в двух стартовых турах российского чемпионата. Нобоа допускал переход в ЦСКА в случае, если туда его позовёт Владимир Федотов, с которым он работал ранее. Впрочем, московские «армейцы» не делали предложений по эквадорскому полузащитнику. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Напомним, что Кристиан Нобоа был признан лучшим футболистом прошлого чемпионата России, в котором «Сочи» занял второе место.

Эксперты из transfermarkt оценивают 37-летнего Кристиана Нобоа в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиан Нобоа Сочи Трансферы футбола - лето 2022
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