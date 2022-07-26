​Роберто Фернандес действительно стал игроком «Динамо»

Информация о том, что Роберто Фернандес подписал трудовой договор с «Динамо», находит подтверждение. О заключении контракта рассказал агент футболиста Альберто Ромеро, чьи слова приводит sport24. Представитель 22-летнего парагвайского защитника не стал раскрывать какие-либо детали.

В ближайшее время «Динамо» должно объявить о подписании Роберто Фернандеса официально.

Напомним, что «Динамо» после двух сыгранных туров чемпионата России имеет в своём активе четыре очка. Ближайшую игру команда Славиши Йокановича проведёт в субботу, 30 июля. Соперником «бело-голубых» будет «Факел» из Воронежа.