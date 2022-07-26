​Игонин советует «Зениту» арендовать Нобоа

Кристиан Нобоа начал сезон в «Сочи» в качестве игрока запаса. Футболист недоволен количеством игрового времени и даже допускал свой уход в другой клуб. Недавно Нобоа говорил о желании снова примерить на себе футболку «Зенита», а также рассказывал о приглашении от Сергея Семака.

Комментарий по поводу будущего Кристиана Нобоа дал экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин.

«Самый подходящий вариант - аренда Кристиана в «Зенит». Опытный игрок в команде нужен всегда», - высказался Игонин для Metaratings.

По мнению Игонина, «Зениту» вряд ли имеет смысл подписывать с 37-летним Нобоа долгосрочный трудовой договор.