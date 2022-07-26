Сагитов сообщил, кого считает лучшим тренером в своей карьере

Воспитанник казанского «Рубина» Артур Сагитов рассказал, что считает Курбана Бердыева лучшим своим наставником.

«Лучший тренер в карьере – Бердыев? Естественно. Поддерживаю ли с ним связь? Нет. Я слежу за его карьерой. Он сейчас в Иране. Буду рад пообщаться с ним. Для меня это эталон не только тренерских, но и человеческих качеств», — приводит слова Сагитова «РБ Спорт».

22-летний футболист покинул состав казанского клуба в январе 2021 года. Он принял участие в 14 матчах за главную команду «Рубина» во всех турнирах и забил один мяч. На данный момент Артур Сагитов выступает за словенское «Приморье».