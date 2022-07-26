​Роберто Фернандес подписал контракт с «Динамо» - источник

В ближайшее время «Динамо» должно объявить о пополнении в составе. В московский клуб переходит парагвайский защитник Роберто Фернандес. По данным телеграм-канала «ЭкСпорт Клипина», буквально только что 22-лентий футболист подписал трудовое соглашение с «бело-голубыми».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт 30 июля. В этот день команда Славиши Йокановича сыграет на выезде против «Факела» из Воронежа.

После двух сыгранных туров российского чемпионата «Динамо» имеет в своём активе четыре зачётных балла. Москвичи сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и обыграли «Торпедо» (4:0).