​Варела мог сбежать из «Динамо» из-за девушки

Футбольная Россия активно обсуждает скорее не отъезд, а побег Гильермо Варелы из «Динамо». Уругвайский футболист говорил о намерении провести в московском клубе весь сезон, но уже через считанные дни он покинул базу «бело-голубых» без разрешения.

По данным sport24, одной из причин побега Гильермо Варелы стало давление на футболиста со стороны его дамы сердца по имени Паула. Она давила на игрока, поскольку подозревала его в любовных интригах на стороне. Дело в том, что Паула в последние месяцы редко бывала в России.

Напомним, что Гильермо Варела выступал за «Динамо» с октября 2020 года.