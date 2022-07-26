Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев подвёл итоги 2-го тура РПЛ.

- Чем можно объяснить высокую результативность матчей 2-го тура? Команды забили не меньше трех мячей.

- Как правило, она определяется двумя моментами. Первое – высокий уровень командного и индивидуального мастерства, а второе – хорошее использование стандартных положений. В этом туре был очень невысокий стандарт игры в обороне. Такие мячи пропускались, такие ляпы делались, что просто диву даешься. Была тактическая неграмотность, безответственность при игре в защите. Отсюда большое количество голов. Этот фактор я бы поставил на первое место. У нас же не появились новые Месси.

- Получается, что в РПЛ мастерство нападающих выше, чем защитников?

- Просто в большинстве случаев игроки защитной линии относились к своим обязанностям поверхностно. Они не вникали в нюансы задачи, которая перед ними стоит, и не решали ее. Чем пользовались футболисты нападения.

- Какие-то результаты в этом туре стали неожиданными для вас?

- Много было неожиданностей. Поражение «Сочи», например. Я не думал, что они проиграют. Я по-другому относился к игре «Крыльев Советов». Они настолько завораживающе играли в первом туре, а «Зениту» так уступили. «Спартак» добился разгромной победы. Я и думал, что они победят, но не ожидал, что забьют столько мячей.

- ЦСКА - не просто лидер после двух туров. Это единственная команда, которая набрала шесть очков и ни разу не пропустила. Это сюрприз, учитывая все проблемы армейцев с составом?

- Не нужно делать скоропалительных выводов, потому что впереди много чего предстоит увидеть. Но в первых турах армейцы видоизменились и в командном плане, и в индивидуальном. Они стали играть увереннее, надежнее, по-спортивному нахальнее. Не боятся проявлять игровое мастерство. Многие футболисты блещут индивидуальным мастерством, что нужно для получения командного результата.

- Армейцы не пропустили ни одного мяча, при всех проблемах с составом. Это удивило?

- Я не мог себе представить, что Зайнутдинов будет так надежно играть в отборе мяча и при позиционной игре. Думаю, что Федотов достучался до голов этих ребят, нашел, как опытный тренер, пути.

- «Локомотив» с «Ростовом» выдали какой-то сумасшедший по накалу матч. Ничья закономерна?

- Да. Хотя ближе к победе был «Ростов». По накалу встреча была хорошая. Мне нравится компоновка, построение игры у ростовчан. Они все время представляют нам какие-то новые фамилии. При этом эти ребята органично вписываются в состав и ничего структурно не меняется в худшую сторону.

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- Опять тур получился спорным в плане судейства. Были грубые ошибки арбитра, как считаете?

- Они все время есть. В каждой игре какие-то решения непонятны даже специалистам. Настолько они сами нечетко представляют, что им необходимо делать при принятии решений. Даже люди из судейского корпуса, которые оценивают решения арбитров, все время оказываются правы, когда указывают на ошибки в решениях судей. Никак нельзя говорить, что наш судейский корпус вышел на какой-то хороший уровень.

- То есть в каких-то моментах они выгораживают арбитров?

- Нет. Они свое видение говорят, и идут разночтения. Я не понимаю, когда считается игра рукой, а когда нет. В одних моментах ее фиксируют, в других – нет. То ли руководящие органы не убедительно доносят эти вещи до арбитров, то ли они сами не имеют четкого понимания, — сказал Игнатьев сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Елена Григорьевская