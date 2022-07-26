Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Николаса Лоуренса, в интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказал, в какой российской команде мог продолжить карьеру его клиент.

«Там был слух по поводу того, что тульский «Арсенал» хотел приобрести Лоуренса. Я заявляю, что одним из немногих российских клубов, куда мог бы перейти мой игрок – был «Арсенал».

Да, это Первая лига, но я с большим уважением отношусь к Кононову как к тренеру. Я думаю, это тот человек, у которого футболисты прогрессируют. Я уверен, что «Арсенал» выйдет в Премьер-лигу в этом сезоне.

Хотелось бы извиниться перед «Арсеналом»… Кононову действительно нравился Лоуренс, но там принятие решения затягивалось, и как раз появился в этот момент вариант с «Карагюмрюком», соответственно он пошёл туда.

Если бы мы закрыли вопрос и пожали руки, он бы пошёл в «Арсенал». Но тут есть определённые вопросы к затяжке со стороны самого клуба. В это время появился вариант с командой Пирло. Я ведь не мог не спать и сидеть на телефоне. Мне жаль об этом, я хотел, чтобы мои футболисты играли в России», — сказал Селюк.

23 июля «Химки» разорвали контракт с 21-летним нигерийцем, а уже на следующий день он подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк», который тренирует легенда «Милана» и сборной Италии Андреа Пирло.