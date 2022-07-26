Хайкин рассказал, кого он считает своим кумиром

Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал о том, кто является его кумиром.

Хайкин сказал The Belfast Telegraph,что когда он рос, то восхищался игрой вратаря «Челси» Петера Чеха, он был отличным футболистом и образцом для подражания. Сейчас Чех успешно работает за пределами поля и это тоже является источником для вдохновения, добавил Хайкин.

В текущем сезоне российский голкипер принял участие в трех матчах в квалификации Лиги чемпионов, в которых пропустил четыре мяча. Действующий трудовой договор Хайкина с норвежским клубом рассчитан до конца 2021 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.