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Хайкин рассказал, кого он считает своим кумиром

26 Июля 2022 • 12:06 Комментировать

Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал о том, кто является его кумиром.

Хайкин сказал The Belfast Telegraph,что когда он рос, то восхищался игрой вратаря «Челси» Петера Чеха, он был отличным футболистом и образцом для подражания. Сейчас Чех успешно работает за пределами поля и это тоже является источником для вдохновения, добавил Хайкин.

В текущем сезоне российский голкипер принял участие в трех матчах в квалификации Лиги чемпионов, в которых пропустил четыре мяча. Действующий трудовой договор Хайкина с норвежским клубом рассчитан до конца 2021 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Петр Чех Никита Хайкин Будё-Глимт
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