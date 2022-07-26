Российский агент Дмитрий Селюк в интервью «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению заявил, что уровень чемпионата России упал.

«Уровень чемпионата упал. Почему? Думаю, что это связано с уходом легионеров и почему-то неприглашением других легионеров в команды. Пропала конкуренция.

Это даёт отрицательную динамику в развитии клубов. Нет конкуренции, уровень тренировочного процесса упал. Все футболисты стали похожими друг на друга, как под копирку.

«Динамо», ЦСКА, «Зенит» будут идти правильным путём – приглашать иностранцев, но чемпионом всё равно станет «Зенит», — сказал Селюк.

После двух туров РПЛ в турнирной таблице лидирует ЦСКА, который в двух матчах набрал шесть очков, это 100% результат среди 16 команд. По четыре очка сразу у пяти команд - «Динамо», «Спартака», «Зенита», «Химок» и «Ахмата».