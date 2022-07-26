Едвай: «У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как Варела»

Легионер московского «Локомотива» Тин Едвай отреагировал на побег уругвайского защитника Гильермо Варелы из «Динамо». На днях иностранец самовольно собрал вещи и покинул тренировочную базу «бело-голубых».

«У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду», - передает слова 26-летнего хорватского футболиста «РБ Спорт».

Едвай пополнил ряды «железнодорожников» летом прошлого года. Его контракт с москвичами рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги защитник сыграл два поединка и получил две желтые карточки.