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«Спартак» обозначил новую трансферную цель

26 Июля 2022 • 09:18 Комментировать

Экс-защитник грозненского «Ахмата» Анхель Уилкер входит в сферу интересов московского «Спартака». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, у «красно-белых» есть два конкурента в борьбе за венесуэльского футболиста. Речь идет о представителях чемпионата Польши – «Ракуве» и «Рухе».

Анхель защищал цвета «Ахмата» с 2016 по 2021 год. В составе грозненской команды игрок провел 117 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами Также на его счету 28 матчей в составе сборной Венесуэлы.

В данный момент Уилкер находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Трансферы футбола - лето 2022 Анхель Уилкер
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