«Спартак» обозначил новую трансферную цель

Экс-защитник грозненского «Ахмата» Анхель Уилкер входит в сферу интересов московского «Спартака». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, у «красно-белых» есть два конкурента в борьбе за венесуэльского футболиста. Речь идет о представителях чемпионата Польши – «Ракуве» и «Рухе».

Анхель защищал цвета «Ахмата» с 2016 по 2021 год. В составе грозненской команды игрок провел 117 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами Также на его счету 28 матчей в составе сборной Венесуэлы.

В данный момент Уилкер находится в статусе свободного агента.