Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал право легионеров РПЛ приостанавливать контракты с российскими клубами до наступления июля 2023 года. Напомним, в последние дни на этой почве возник скандал вокруг уругвайского защитника Гильермо Варелы и московского «Динамо».

- Даже не знаю, что сказать. Ситуация вообще непонятная. Почему легионеры могут самовольно приостанавливать контракты? Захотели – уехали, не захотели – не уехали. И санкций им никаких нет. Для чего ФИФА это делают? Пускай или сами разрывают контракты с выплатой отступных, или пусть другие клубы их выкупают, если они уходить хотят. По-моему, это цирк. Я вообще не понимаю, для чего всё это делается.