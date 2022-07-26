Российский футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению признался, что рад бегству защитника «Динамо» Гилермо Варелы из команды.

«Я даже рад, что во многих командах так происходит. Может быть, это научит команды выбирать партнёров, с кем надо работать. Мои футболисты никуда не уходят. Я стою на защите интересов, если мы договорились, значит, мы договорились. Ни под каким покровом ночи мои игроки не сбегают. Тот же Лоуренс ушёл в турецкий клуб не по собственному желанию! «Химки» сами решили разорвать контракт, а на следующий день я его подписал в Турции», — сказал Селюк.

Напомним, 24 июля, в «Динамо» выступили с заявлением, что защитник Варела покинул базу клуба поздно ночью. Таким образом, футболист, контракт которого истекает летом 2023 года, вероятнее всего, больше не сыграет за «бело-голубых».