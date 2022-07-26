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Селюк: «Я считаю, что журналистское сообщество должно поставить на место Юрана» эксклюзив

26 Июля 2022 • 17:00 Комментировать

Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению призвал журналистов поставить на место главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Я считаю, что Юрана журналистское сообщество должно поставить на место. Он общается с людьми из этой профессии как с какими-то собаками. На пресс-конференции ему задали вопрос, почему он избавился от Лоуренса, он сказал, что нашёл игрока лучше. Но кого он нашёл? Сына своего!» - сказал Селюк.

Напомним, Сергей Юран не видел в своём составе центрального полузащитника Николаса Лоуренса. Агентом футболиста является Дмитрий Селюк, который обвинил Юрана во взяточничестве, потому что тренер не давал играть футболисту.

24 июля, турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк» объявил о трансфере 21-летнего нигерийца. Стоит отметить, что главным тренером команды является Андреа Пирло.


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Дмитрий Селюк РПЛ Лоуренс Николас
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