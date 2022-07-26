Бека-Бека может сменить «Локомотив» на французский клуб

Французский хавбек Алексис Бека-Бека может покинуть московский «Локомотив» в текущее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Марк Менешуа.

По данным источника, заинтересованность в подписании 21-летнего футболиста проявляет «Ницца». Клуб рассматривает Алексиса как приоритетный вариант усиления средней линии команды.

Напомним, что Бека-Бека перешел в «Локомотив» летом прошлого года. С ним был подписан долгосрочный контракт до лета 2026 года.

В стартовавшем сезоне российской Премьер-лиги полузащитник сыграл два поединка, в которых получил желтую карточку.