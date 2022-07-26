В ЦСКА опровергли уход Мовсесьяна

В московском ЦСКА высказались о возможном уходе из клуба Андрея Мосесьяна, занимающего пост руководителя селекционного отдела. Об этом высказался директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

В эфире ютуб-канала «Коммент-Шоу» функционер опроверг информацию об уходе коллеги.

Напомним, что в минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги «армейский» клуб занял пятое место. Чемпионом страны в четвертый раз подряд стал петербургский «Зенит».

В новом сезоне ЦСКА стартовал с двух уверенных побед и сейчас занимает первое место в турнирной таблице с шестью набранными баллами.