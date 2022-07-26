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Бышовец отреагировал на побег Варелы из «Динамо»

26 Июля 2022 • 08:02 Комментировать

Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец, поработавший в свое время в московском «Динамо», поделился мнением об уходе уругвайского защитника Гильермо Варелы из столичного клуба.

«Поступок вызывает удивление. Трудно объяснить такое решение. Есть опасение, что другие легионеры могут так поступить. Его обратно уже нельзя взять, вопрос исчерпан», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что Гильермо стал игроком «бело-голубых» осенью 2020 года. Он перешел в «Динамо» из ФК «Копенгаген».

24 июля уругвайский футболист без предупреждения самовольно покинул тренировочную базу московского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец Гильермо Варела
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