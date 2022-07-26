Европейский гранд нацелился на форварда из РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба попал в сферу интересов европейского топ-клуба. Согласно информации Sky Sport Germany, оформить трансфер 29-летнего колумбийского игрока желает дортмундская «Боруссия».

Немецкий гранд рассматривает Кордобу в качестве альтернативы ивуарийцу Себастьяну Алле, у которого обнаружили опухоль. Джон входит в шорт-лист из четырех нападающих, интересных «Боруссии». Кроме колумбийца, в него включены Эдин Джеко, Мауро Икарди и Кшиштоф Пёнтек.

Кордоба выступает за краснодарскую команду с лета прошлого года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В минувшем розыгрыше РПЛ нападающий провел 15 матчей, забил шесть голов и отдал четыре ассиста.