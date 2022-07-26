Кассьерра хочет видеть Нобоа в «Зените»

Бывший нападающий «Сочи» Матео Кассьерра, перешедший этим летом в петербургский «Зенит», высказался насчет возможного возвращения эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа в стан «сине-бело-голубых».

«Нобоа - качественный футболист, настоящий профессионал. Если обстоятельства сложатся, и он перейдет, это будет хорошо для команды», - передает слова колумбийского форварда «Спорт-экспресс».

Напомним, что эквадорский легионер выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги 37-летний полузащитник сыграл 25 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.