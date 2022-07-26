Бразильский защитник Налдо, известный в российском футболе по выступлениям за «Краснодар», определился с новым клубом. 33-летний игрок перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, где будет защищать цвета «Аль-Таавуна». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Трудовой договор Налдо с новым коллективом рассчитан до середины следующего года.

Предыдущим местом работы защитника был турецкий клуб «Антальяспор», из которого он ушел летом на правах свободного агента. В сезоне-2021/2022 Налдо принял участие в 38 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей.