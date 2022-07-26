Известно, почему возникли разногласия между Варелой и «Динамо»

Стало известно о разногласиях между руководством московского «Динамо» и агентом уругвайского защитника Гильермо Варелы.

Как информирует «Чемпионат», представитель футболиста во время переговоров с «бело-голубыми» затребовал для своего клиента увеличение заработной платы в два раза, а также солидный агентский бонус. Такие требования не устроили российскую сторону.

Напомним, что на днях Варела, никого не предупредив, покинул тренировочную базу «Динамо».

В составе московской команды Гильермо сыграл 48 поединков во всех турнирах, записав на свой счет три результативные передачи.