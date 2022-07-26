«Крылья Советов» анонсировали новые трансферы

Самарские «Крылья Советов» пока не свернули летнюю трансферную кампанию. Об этом в беседе с корреспондентом «Чемпионата» поведал спортивный директор клуба РПЛ Сергей Корниленко.

В разговоре с журналистом функционер заявил, что работа на трансферном рынке продолжается. Он пообещал еще приобретения этим летом.

Недавно стартовал новый розыгрыш российской Премьер-лиги. В первых двух тура чемпионата самарский коллектив набрал три балла и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

В третьем туре «Крылья Советов» встретятся со столичным «Торпедо». Матч запланирован на 31 июля.