Потенциальный новичок ЦСКА сообщил о вылете в Москву

Фланговый защитник бразильского «Интернасьонала» Мойзес сообщил, что вылетел в Россию для оформления перехода в московский ЦСКА. Об этом игрок сообщил посредством своих социальных сетей, прикрепив фотографию с борта самолета.

«Благодарю, Порту-Аллегри», - попрощался с родиной футболист.

В прессе сообщалось, что Мойзес присоединится к «армейцам» на правах аренды до конца следующего года. Трансфер обойдется российскому клубу в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 поединках «Интернасьонала», в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.