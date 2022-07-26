Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Потенциальный новичок ЦСКА сообщил о вылете в Москву

26 Июля 2022 • 06:45 Комментировать

Фланговый защитник бразильского «Интернасьонала» Мойзес сообщил, что вылетел в Россию для оформления перехода в московский ЦСКА. Об этом игрок сообщил посредством своих социальных сетей, прикрепив фотографию с борта самолета.

«Благодарю, Порту-Аллегри», - попрощался с родиной футболист.

В прессе сообщалось, что Мойзес присоединится к «армейцам» на правах аренды до конца следующего года. Трансфер обойдется российскому клубу в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 поединках «Интернасьонала», в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Трансферы футбола - лето 2022 Мойзес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
08:02 · Россия. Премьер-лига
Бышовец отреагировал на побег Варелы из «Динамо»
07:56 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Иногда судьи должны ошибаться в пользу «Спартака»
07:36 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра хочет видеть Нобоа в «Зените»
07:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Краснодара» будет играть в Саудовской Аравии официально
07:02 · Россия. Премьер-лига
Известно, почему возникли разногласия между Варелой и «Динамо»
06:50 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» анонсировали новые трансферы
06:45 · Россия. Премьер-лига
Потенциальный новичок ЦСКА сообщил о вылете в Москву
06:20 · Россия. Премьер-лига
Аршавин пожелал «Шахтёру» победы в деле против ФИФА 1
00:00 · Россия. Премьер-лига
Черников: «Матч со «Спартаком» опустошил меня»
25 Июля
23:07 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, станет ли Вагнер Лав игроком ЦСКА 2 эксклюзив
21:54 · Россия. Премьер-лига
Быстров заявил, что «Зениту» не нужно искать нового вратаря
21:46 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев прокомментировал первые игры «Торпедо» в РПЛ
21:33 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ахмат» сильнее «Уфы», поэтому у Агаларова будет больше шансов для взятия ворот
21:16 · Россия. Премьер-лига
Лихачёв: Вряд ли встретятся когда-то Дзюба и пляжный футбол
21:13 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» попытается перехватить у «Пари НН» Данила Степанова
Все новости
Рекомендуем