Аршавин пожелал «Шахтёру» победы в деле против ФИФА

Экс-нападающий сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался об иске донецкого «Шахтёра» в отношении ФИФА. Украинский клуб возмущен новой поправкой, позволяющей легионерам приостанавливать контракт с «горняками». По сообщениям представителей «Шахтёра», клуб потерял большие деньги из-за этого нововведения.

В интервью «Матч ТВ» Аршавин заявил, что подобные действия ФИФА могут привести к хаосу в футболе. Он пожелал украинскому клубу выиграть дело, чтобы создать прецедент. Если победа будет за «горняками», другие клубы тоже могут пойти по их пути.

Ранее гендиректор «Шахтёра» Сергей Палкин заявил о 50-миллионных потерях клуба.