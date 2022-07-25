Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, станет ли Вагнер Лав игроком ЦСКА эксклюзив

25 Июля 2022 • 23:07 Комментировать

Эвандро Феррейра, агент нападающего Вагнера Лава, рассказал «ЕФ», где бразилец собирается продолжить карьеру.

«Да, в ближайшее время Вагнер Лав перейдет в чемпионат Бразилии. К сожалению, я не могу вам назвать команду, но думаю, что вы все узнаете обо всем в ближайшее время. Вагнер Лав в хорошей форме и хочет играть», - сообщил агент игрока нашему изданию.

Феррейра также прокомментировал отношения Вагнера Лава с московскими армейцами. На вопрос, была ли возможность у форварда оказаться в России, агент ответил следующее:

«В ЦСКА? В последние 2 года мы каждый раз были близки, поддерживали хорошие отношения, Вагнер Лав любит этот клуб, но к сожалению не сложилось.», - сказал Феррейра.

38-летний нападающий выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 года, сыграв в 169 матчах, в которых забил 85 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
00:00 · Россия. Премьер-лига
Черников: «Матч со «Спартаком» опустошил меня»
25 Июля
23:07 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, станет ли Вагнер Лав игроком ЦСКА эксклюзив
21:54 · Россия. Премьер-лига
Быстров заявил, что «Зениту» не нужно искать нового вратаря
21:46 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев прокомментировал первые игры «Торпедо» в РПЛ
21:33 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ахмат» сильнее «Уфы», поэтому у Агаларова будет больше шансов для взятия ворот
21:16 · Россия. Премьер-лига
Лихачёв: Вряд ли встретятся когда-то Дзюба и пляжный футбол
21:13 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» попытается перехватить у «Пари НН» Данила Степанова
20:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Дории прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Салихова: Раньше «Краснодар» молчал и жил по принципу «моя хата с краю» 1
20:34 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко стал игроком «Сочи» официально
20:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА был инициатором аренды Бистровича эксклюзив
20:17 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Торпедо» Калмыков: Мы могли выиграть у «Динамо»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Тренерский штаб и футболисты «Ахмата» оформили Fan ID
19:57 · Россия. Премьер-лига
Калешин прокомментировал судейство в матче «Краснодар» - «Спартак»
19:53 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» не будет искать защитника, несмотря на серьёзную травму Фассона
Все новости
Рекомендуем