Эвандро Феррейра, агент нападающего Вагнера Лава, рассказал «ЕФ», где бразилец собирается продолжить карьеру.

«Да, в ближайшее время Вагнер Лав перейдет в чемпионат Бразилии. К сожалению, я не могу вам назвать команду, но думаю, что вы все узнаете обо всем в ближайшее время. Вагнер Лав в хорошей форме и хочет играть», - сообщил агент игрока нашему изданию.

Феррейра также прокомментировал отношения Вагнера Лава с московскими армейцами. На вопрос, была ли возможность у форварда оказаться в России, агент ответил следующее:

«В ЦСКА? В последние 2 года мы каждый раз были близки, поддерживали хорошие отношения, Вагнер Лав любит этот клуб, но к сожалению не сложилось.», - сказал Феррейра.

38-летний нападающий выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 года, сыграв в 169 матчах, в которых забил 85 голов.