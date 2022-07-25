Лихачёв: Вряд ли встретятся когда-то Дзюба и пляжный футбол

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал возможный переход Артёма Дзюбы в пляжный футбол.

«Думаю, Дзюба имел бы возможность проявить себя в пляжном футболе, но не считаю, что он был ему интересен. Прежде всего, по причине иных финансовых возможностей клубов и пожеланиях Артёма в этом плане», — приводит слова Лихачёва «РБ Спорт».

Тренер рассказал, что любой игрок, который приходит из большого футбола в пляжный, должен пройти адаптацию минимум один год, ведь есть много специфических моментов в этой интенсивной игре.

Лихачёв добавил, что если Дзюба захочет поучаствовать в тренировочном процессе, то добро пожаловать.