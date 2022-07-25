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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Сторожук – второй Мусаев» эксклюзив

25 Июля 2022 • 21:15 Комментировать
Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал неудачный старт «Краснодара» в Премьер-лиге. «Быки» дома сыграли вничью с «Факелом» (0:2) и потерпели поражение от «Спартака» (1:4).

- Я ещё весной говорил, что «Краснодар» нормально закончит тот сезон с молодыми ребятами, но дальше ему нужен новый тренер, имеющий достаточно опыта. А у Сторожука даже на уровне второй лиги мало опыта. Он сейчас второй Мусаев. Сторожук меня знает, и пусть он на меня не обижается. Я знаю, что говорю, это объективно.

Тот же Черников как ведёт себя на поле? Ещё до удаления со «Спартаком» у него были два-три подобных эпизода. Раз Сторожук не может на него повлиять, значит, у него не хватает контроля за командой и футболистами.  И зачем взяли Баньяца? По всей видимости, в селекционном отделе «Краснодара» по-прежнему работают не совсем футбольные люди. Думаю, там один Бузникин всё понимает, но у него нет в клубе большого веса.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Мурад Мусаев Павел Стипиди Александр Сторожук
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