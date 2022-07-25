- Я ещё весной говорил, что «Краснодар» нормально закончит тот сезон с молодыми ребятами, но дальше ему нужен новый тренер, имеющий достаточно опыта. А у Сторожука даже на уровне второй лиги мало опыта. Он сейчас второй Мусаев. Сторожук меня знает, и пусть он на меня не обижается. Я знаю, что говорю, это объективно.
Тот же Черников как ведёт себя на поле? Ещё до удаления со «Спартаком» у него были два-три подобных эпизода. Раз Сторожук не может на него повлиять, значит, у него не хватает контроля за командой и футболистами. И зачем взяли Баньяца? По всей видимости, в селекционном отделе «Краснодара» по-прежнему работают не совсем футбольные люди. Думаю, там один Бузникин всё понимает, но у него нет в клубе большого веса.