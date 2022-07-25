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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» попытается перехватить у «Пари НН» Данила Степанова

25 Июля 2022 • 21:13 Комментировать

Защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов попал в сферу интересов «Сочи». Новость об этом сообщил накануне портал Metaratings.ru.

Источник отмечает, что «барсы» пока не делали официальных предложений по футболисту оборонительного плана, а потом и никакой реакции на этот счет не последовало.

С «канонирам» также ведет переговоры «Пари НН». Нижегородцы готовы взять Степанова в аренду с возможностью выкупа. Сам футболист пока также не определился со своим будущим.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Данил Степанов появлялся на поле в 28 встречах, где забил один мяч и получил три желтых карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Сочи РПЛ Данил Степанов Пари НН
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