«Сочи» попытается перехватить у «Пари НН» Данила Степанова

Защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов попал в сферу интересов «Сочи». Новость об этом сообщил накануне портал Metaratings.ru.

Источник отмечает, что «барсы» пока не делали официальных предложений по футболисту оборонительного плана, а потом и никакой реакции на этот счет не последовало.

С «канонирам» также ведет переговоры «Пари НН». Нижегородцы готовы взять Степанова в аренду с возможностью выкупа. Сам футболист пока также не определился со своим будущим.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Данил Степанов появлялся на поле в 28 встречах, где забил один мяч и получил три желтых карточки.