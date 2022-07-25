Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентомКириллом Иванцовым прокомментировал крупную выездную победу московского «Спартака» над «Краснодаром» со счётом 4:1 во втором туре РПЛ.

- Сторожук – молодой тренер, и я думаю, что он допустил ошибку тактического плана. Столько пришло болельщиков на стадион, и Галицкий был. Со своим играющим составом «Краснодару» не надо было прессинговать. Мы такое уже проходили, в команде есть игроки как Сперцян, да и в «Кубани» при мне такие были. Не должны играющие футболисты ходить в прессинг и навязывать борьбу. С нынешним подбором игроков это проходило у «Краснодара» в Первой лиге, а в Премьер-лиге они десять минут попрессинговали, сдулись, и всё.

«Спартак» – деревянные, но они физически сильнее. Понятно, что «Краснодару» хотелось забить и задавить соперника сразу, но нужно исходить из того, какие у тебя игроки в плане техники и мышления. Если бы «Краснодар» играл в свой футбол, то, думаю, у него проблем бы не было, он выиграл бы.

«Спартак» по игре сейчас никакой. Толкаться они ещё могут, и «Краснодар» как раз предложил им толкаться. Опять же, когда у тебя есть играющие люди, нельзя заставлять их прессинговать. Отбирать мяч энергозатратнее, чем владеть им. Понятно, что Сторожуку хочется сразу получить поддержку зрителей, но я считаю, что тренер должен был поставить правильную тактику.