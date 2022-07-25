Агент Дории прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита»

Футбольный агент Марсело Фернандес, представляющий интересы игрока «Сантоса Лагуна» Матеуса Дории, прокомментировал информацию российской прессы об интересе к игроку со стороны питерского коллектива.

«На данный момент ничего из «Зенита» не приходило. Никто не связывался», - заявил Фернандес в беседе с порталом Sport24.

Ранее 27-летний бразилец выступал за «Ботафого», «Сан-Паулу», «Марсель», «Гранаду» и «Малатьяспор». В составе «Сантоса Лагуна» он сыграл 144 матча, в которых забил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста «Сантоса Лагуны» в шесть миллионов евро.