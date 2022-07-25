Тренерский штаб и футболисты «Ахмата» оформили Fan ID

Тренерский штаб и игроки грозненского «Ахмата» оформили карту болельщика (Fan ID). Новость об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

«Мы подавали коллективную заявку в МФЦ в Грозном и за считанные дни оформили карту болельщика. Все прошло в штатном, рабочем порядке», - процитировал Айдамирова «Матч ТВ».

Грозненская команда удачно стартовала в новом сезоне чемпионата России. По итогам двух сыгранных туров «Ахмату» удалось набрать четыре очка. С таким показателем клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице, уступая лидирующему ЦСКА на два балла.