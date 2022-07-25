«Зенит» заинтересовался двумя бразильскими центральными защитниками

Питерский «Зенит» продолжает активный поиск нового футболиста, который будет призван усилить центр обороны, отмечает Telegram-канал ZenitCafe.

Первый на очереди – бразилец Глобер, выступающий в ОАЭ за команду «Аль-Наср». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2.5 миллиона.

Второй футболист – также бразилец, защитник мексиканской команды «Сантос Лагуна» Его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

Отмечается, что питерцы пока не делали официальных предложений по этим игрокам. Но в российском клубе активно следят за деятельностью обоих футболистов.