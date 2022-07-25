Гендиректор «Партизана» прокомментировал новости об интересе ЦСКА к Зделару

Генеральный директор сербского «Партизана» Милош Вазура прокомментировал новость об интересе со стороны столичного ЦСКА к капитану команды – Саше Зделару. Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе игрока в стан армейского коллектива.

«У нас нет никакой информации по поводу интереса со стороны ЦСКА. Они не делали запрос по Саше, а наш клуб на данный момент не ведет никаких переговоров по переходу Зделара в московскую команду», - приводит слова гендиректора «Партизана» Sport24.

В минувшем сезоне чемпионата Сербии 27-летний футболист сыграл за «Партизан» 50 матчей во всех турнирах, где отдал восемь голевых передач.